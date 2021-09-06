Devlet Bahçeli Bulvarı üstgeçidi açıldı
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Devlet Bahçeli Bulvarı üstgeçidi açıldı

Devlet Bahçeli Bulvarı üstgeçidi açıldı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi tarafından, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki üstgeçit tamamlanarak trafiğe açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki üstgeçit tamamlanarak trafiğe açıldı.

Trafiğe açılan üst geçitte açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir, Devlet Bahçeli Bulvarı ve üstgeçidin geçici kabul işlemlerinin resmi olarak kabul edildiğini söyledi.

Özdemir, artık çevre yolu Devlet Bahçeli Bulvarı ve üst geçidin trafiğe açılmasının önünde bir engel kalmadığını belirterek, yolun Niğde'ye ve bütün sürücülere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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