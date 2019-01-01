Devlet Bahçeli, Bizlerin Öğretmenidir"

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Kendisinden çok ülkesini ve milletini düşünen ve yaşayan bilge lider Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da içimizdeki vatan hainlerinin darbe girişimlerine göğüs gererek en büyük cesaretini göstermiştir. Bizler için liderden öte, büyüğümüz, öğretmenimiz, pusulamız olan Türk gençliğine hedef koyan ve Türk gençliğine kendini adayan Türkmen Beyi Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutlarım. Allah sağlıklı, huzurlu uzun ömürler versin.Bilindiği gibi, Genel Başkanımız, 1 Ocak 1948'de Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya gelmişti" diye konuştu. (MB-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA