Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve...
Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.
Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır."
Kaynak: AA
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