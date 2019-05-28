Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve...

Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve...

Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır.

Devlet Bahçeli:

Devlet Bahçeli: "Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır."

Kaynak: AA
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