MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Alparsan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

- Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Alparsan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde partisinin kurucu lideri Alparsan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Bahçeli daha sonra kabre karanfiller bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "Mileletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. Çevre ülkelerdeki sorunlar, son Kudüs katliamları dikkate alındığında hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye görmek isteriz. Cenab-ı Allahtan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Donald Trump Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Jennifer Lopez
Spor Diego Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:13:09. #1.15#

title