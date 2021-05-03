Devlet Bahçeli: "Aralarında merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri...

Devlet Bahçeli: "Aralarında merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir.

Devlet Bahçeli: "Aralarında merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı