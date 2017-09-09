Devlet Bahçeli 25 Eylül'deki Referanduma Sert Çıktı: Kürdistan Provasına İzin Verilmemeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referanduma ilişkin, "25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir" açıklamasında bulundu

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

''SÖZDE MÜTTEFİKLERİMİZ, TERÖRİSTLERE DESTEK ÇIKIYOR''

Malazgirt'te yendiklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, İzmir'den denize döndüklerimiz PKK, PYD DHKP-C, IŞİD, FETÖ yoluyla önceden yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Görüyorsunuz sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor. Irak'ın kuzeyinden başlayarak Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girilşimlerine hız verilmiştir.

''24 EYLÜL'DE KÜRDİSTAN PROVASI YAPILACAK''

25 Eylül'deki referandum ile Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Asla izin verilmemelidir. İdlib üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha ortaya konmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olunmak zorundadır. IŞİD bahanesiyle PKK-PYD'ye görülmemiş imkanlar sunanlar, Barzani'yi referandum için teşvik etmektedir.

' 'ALMANYA'DA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI PROPAGANDASI YAPILIYOR''

Almanya'nın iki yüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı utanmazlıktır. Almanya'da yaklaşan genel seçimler bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagansa yapma konusunda yarışa sokmuştur.

''BU MÜCADELEDE HÜKÜMETİN YANINDAYIZ''

Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu milletir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbetteki yanındayız, destekçisiyiz. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor ve sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız.