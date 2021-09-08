"Devlet baba" desteğiyle iş kurup köyüne döndü
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"Devlet baba" desteğiyle iş kurup köyüne döndü

'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta, 18 yıl aradan sonra köyüne dönen ve devlet desteğiyle arıcılığa başlayan Yahya Biçer, baba ocağında 5 yıldır bal üretiyor.

Sivas'ta, 18 yıl aradan sonra köyüne dönen ve devlet desteğiyle arıcılığa başlayan Yahya Biçer, baba ocağında 5 yıldır bal üretiyor.

Kent merkezinde 18 yıl inşaat işleriyle uğraşan 39 yaşındaki Yahya Biçer, 2013'te tanıdıklarının tavsiyesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık kursuna katıldı.

Aynı yılın sonunda sertifikasını alan evli ve 4 çocuk babası Biçer, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Biçer, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan baba ocağı Beypınar köyünde 40 kovan ve çeşitli ekipmanlarla arıcılığa başladı.

Biçer, AA muhabirine, 18 yıldır özlemini duyduğu köyüne geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şehirde çalışırken de köye dönme arzusu taşıdığını ancak uygun şartların oluşmadığını anlatan Biçer, "Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandığımız 30 bin lira bize can suyu oldu." dedi.

Arıcılığa 40 kovanla başladıktan sonra yaklaşık iki sene kent merkezinden köye gidip gelerek hem inşaat işlerini hem de arıcılığı birlikte yürüttüğünü aktaran Biçer, 2018'de ise doğup büyüdüğü köye tamamen yerleştiğini kaydetti.

"Hedefim 500 kovana ulaşmak"

Biçer, kovan sayısını bu yıl 5 katına çıkardığına işaret ederek, "Birkaç yıl bir şey yapamadık, kovan sayısını artıramadık. Daha sonra arı ve kovan sayısını çoğaltmaya başladık. Şu an elimizde 180 kovan mevcut. Yaklaşık 60 kadar da baharda sattığımız kovanlar oldu. Tabii ondan da maddi olarak faydalanmış oluyoruz. Hedefim 500 kovana ulaşmak." diye konuştu.

Hasat zamanında olduklarını, aile şirketi gibi çalıştıklarını dile getiren Biçer, şöyle devam etti:

"Sabah ailece kalkıyoruz, arılarla ilgilenmeye başlıyoruz. Çocuklarla eşim depoya geçiyor, ben kovanlara geçiyorum. Arıdan hasat ettiğim balı traktör yardımıyla getirip depoya boşaltıyorum. Onlar paketleme işine bakıyor. Akşam balım paketlenmiş, işim bitmiş oluyor. Ürettiğimiz balı da tanıdık, eş, dost vasıtasıyla satıyoruz. Tabii bizim çıkardığımız mahsul eşi, dostu baya aşıyor. Büyük bir kısmını da Sivas'ta bal tüccarlarına ve fabrikalara veriyoruz."

Devletin arıcılık dışında da bir çok projeyi desteklediğini vurgulayan Biçer, "Devletimizin o kadar çok projesi var ki köyüne dönmek isteyen her türlü dönebilir. Kanatlı hayvanlardan tutun büyükbaşa, yem bitkilerine kadar ne iş yapmak istiyorsanız devletimizin olanakları çok." ifadelerini kullandı.

'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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