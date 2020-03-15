Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.
15.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:40
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araştırma salonlarının yarından itibaren 30 Mart'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.
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Kaynak: AA