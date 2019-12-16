Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: "Osmanlı arşivlerinde Rusya ile ilgili 100 bin belge var"

16.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:00

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Türkiye ve Rusya'nın dünyanın en büyük arşivlerine sahip olduğunu belirterek "Bu arşivler iki milletin birbirini anlaması için önemlidir. Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belge var" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Bilimler Akademisi (RBA) Şarkiyat Enstitüsünde "Tarihi Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya Projesi" kapsamında "Rus-Türk ilişkilerinde ortak noktalar" başlığı ile uluslararası konferans düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gazi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, RBA Şarkiyat Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Türk-Rus Toplumsal Forumunun iş birliği ile düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve bilim insanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında tarih boyunca önemli birliktelik, çalışma ve çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Gerek Türkiye gerek Rusya'nın dünyanın en büyük arşivlerine sahip olduğunu belirten Ünal, "Türkiye ve Rusya'nın arşivleri çok önemli. İki ülke dünyanın en muazzam arşivlerine sahip. Bu arşivler iki milletin birbirini anlaması için önemlidir. Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belge var." dedi.

Ayrıca Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edeceği Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik bir çalışmanın kitap haline getirileceğini sözlerine ekledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu belirterek Putin'in 2014 Türkiye ziyareti sonrası ilişkilerin çok yönlü geliştiğini hatırlattı.

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan da Kars Antlaşması'nın Rusya ile Türkiye arasında yeni bir başlangıç olduğunu kaydederek "Birbiriyle tarihdaş ve bazı dönemlerde sınırdaş olan iki ülke ilişkileri bilimsel ve kültürel birlikteliğe de taşınmalıdır." dedi.

RBA Şarkiyat Enstitüsü Tarih Bölümü Başkanı Dmitriy Vasilyev, gelecek yıl Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı olduğunu anımsatarak bu yıla ilişkin Rus tarihçilerin özel bir çalışma hazırladığını dile getirdi.

Rusya-Türkiye Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov da Putin ve Erdoğan'ın ikili ilişkilerin gelişmesiyle yakından ilgilendiğine işaret etti. Buna karşın iki ülkenin medya kuruluşlarının birbirleriyle ilgili haberleri Batı medyasından aldığını dile getiren Markov, "Bizim bu durumu değiştirip, birbirimizden haber alma konusunu bağımsız hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, bu yılın Türkiye-Rusya karşılıklı kültür ve turizm yılı olduğunu hatırlatarak "Türkiye ve Rusya'yı kesiştiren pek çok konu var. Bu konuların bilimsel olarak bir değerlendirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Rusya'da Türkçe öğretimi, Rusya'da Türkiye'nin ve Türkiye'de Rusya'nın tanıtımı, Rusya ile Türkiye'nin ekonomik ilişkileri, Rusya ile Türkiye'nin kültürel-tarihi ilişkileri başlıklarında uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA