Devlet afetzedelerin yaralarını sarıyor

24.09.2019 11:34

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde, 18 Haziran'da meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selin ardından devlet, bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan selde, evleri, iş yerleri, araçları veya arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyeti gideriliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, söz konusu alanlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu afette 9 binanın yıkıldığı, 13 binanın da ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Ekiplerce "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" kanunu gereğince hasarlı ve taşkın riski altındaki 13 yapının yıkılarak, hak sahiplerine hem 18 ay boyunca 995 lira kira yardımında bulunulması hem de TOKİ tarafından konut inşa edilmesi için ilçe merkezindeki 38 dönüm arazinin kamulaştırılması çalışmaları tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Eylem Planı" kapsamında Trabzon'da dere yatağında bulunan ve birinci derece taşkın riski altında olan yapıların tespiti de tamamlandı. Bu kapsamda kentte, toplam 446 yapı belirlendi.

Tespit edilen bu yapıların da dönüşümü için arsa çalışmaları yapılarak, Milli Emlak Müdürlüğü envanterinde bulunan hazine arazilerinin listesi TOKİ'ye gönderildi.

TOKİ tarafından kademeli olarak bu yapıların dönüşümüne başlanacak.

Afetzedeler de kendilerine şefkat eli uzatan devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyuyor.

"Devletimiz tüm kurumlarıyla olay yerine intikal etti"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı temennisinde bulunan Ustaoğlu, "Sel nedeniyle irili ufaklı 9 binamız da yıkılmıştı. Sel felaketinin akabinde devletimiz tüm kurumlarıyla olay yerine intikal etti. Sayın Bakanlarımız geldiler. Bu mağduriyetin giderilmesi, yaraların sarılması adına neler yapılacağı hususunu görüştük, bir an önce orada vatandaşlarımızın tekrar evlerine kavuşmasıyla alakalı çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Ustaoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da hasar tespitine yönelik çalışmaların yapıldığını aktararak, "Bunun yanında 13 riskli binamız vardı. Bu binalarımızın da yer tespitlerini yaptık. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatları doğrultusunda TOKİ ile görüşerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına Araklı merkezinde tespit edilen yaklaşık 38 dönümlük bir alanın kamulaştırma işlemine başlandı." dedi.

TOKİ'nin kamulaştırma işlemini tamamladığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için kamulaştırılan alan üzerinde proje çalışması devam ediyor. Biz de diğer taraftan hemen Kaymakamlığımızın imkanları çerçevesinde vatandaşlarımıza kira yardımına başladık. Bunun yanında yine kendilerine devletimizin diğer yardımlarını da seferber ederek afet kapsamında yaraların sarılması adına belli bir miktar da maddi destek sağladık." diye konuştu.

Ustaoğlu, vatandaşların memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle 4 Temmuz'da malumunuz bir kanun çıktı. Meclisimiz tarafından çıkan bu kanun afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında bir kanundu. Bu kanun çok önemli bir fırsattı çünkü ilk defa bu kanunla biz evi yıkılan veya yangın, doğal afet, başka ciddi risk altında olan binaların mevcut değer tespitleri yapılarak, yeni yapılacak binaların da değer tespitleriyle bir yerde mahsuplaştırılarak, bunlara böyle bir imkan sundu bu kanun. Vatandaşımıza biz bunu anlattık, kendileri de ikna oldular ve şu an vatandaşımız bizatihi o ayakta kalan 13 binanın yıkılmasına kendileri de yardımcı oldular."

"Devlet vatandaşımızın yaralarını sarıyor"

Vatandaşların devletin kendilerine sunduğu bu imkandan yararlandıklarını belirten Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın bu süre zarfında biz geçici olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla kiralarını karşılıyorduk ama şimdi artık bu 18 ay süre ile her birine 995 lira olan kira yardımını da başlatıyoruz." dedi.

Ustaoğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Devlet vatandaşımızın yanında, devlet vatandaşımızın yaralarını sarıyor. Başta ilçe Kaymakamımız, bizler, Büyükşehir Belediyemiz, devletin tüm kurumları orada. Biz yaşadığımız o afetin ilk dakikasından itibaren vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına her türlü desteği ve yardımı yapmaya çalıştık. Şu ana kadar kamuoyunda da bu konuda gerçekten çok sağduyulu bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz çünkü hiçbir zaman iletişimi biz koparmadık. Orada bizim üzüntümüz iki vatandaşımızı hala bulamayışımız. Onların da aileleriyle sürekli görüşerek, arama faaliyetlerimizi de belli aralıklarla hala devam ettiriyoruz."

"Devletimiz sağ olsun, hasarlarımızı giderdiler"

Afetzedelerden Mustafa Kır da ilçedeki tüm komşularının binalarının hasar gördüğünü ifade ederek, "Devletimiz sağ olsun, hasarlarımızı giderdiler. Bayburt-Araklı yolumuz yıkılmıştı, onu da son sistem yaptılar. Devlet büyüklerimizin hepsi buraya geldiler. Sağ olsunlar, eksiksiz hasarlarımızı giderdiler. Vatandaşlarımız rahat." dedi.

Fatih Köse de ilgililere desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Devletimizin sağladığı imkanlardan dolayı mutluyuz. Bakanlarımız, Valimiz geldiler. Sağ olsunlar. Devletimiz sağ olsun. Yolumuz kapanmıştı, bayağı bir felaket vardı burada ama yaralar sarılmaya başlandı. Çok şükür şu an iyiyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA