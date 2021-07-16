Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?

Bayram öncesi sosyal medyada trend olan ve vatandaşlar arasında konuşulmaya başlanan 500 TL bayram harçlığı konusunun gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?