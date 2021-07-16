Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?
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Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?

Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?
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Bayram öncesi sosyal medyada trend olan ve vatandaşlar arasında konuşulmaya başlanan 500 TL bayram harçlığı konusunun gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu?

Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu, konusu halk arasında ve sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, Devlet 500 TL bayram harçlığı veriyor mu? İşte, detaylar…

DEVLET 500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİYOR MU?

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

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