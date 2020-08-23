"Devler Ligi"nde sessiz final Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak.

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak. Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak. Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in 3 galibiyeti bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka öncesi az sayıda taraftarın stadyum çevresinde beklediği görüldü.

Kaynak: AA