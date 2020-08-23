"Devler Ligi"nde sessiz final
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"Devler Ligi"nde sessiz final

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak.

23.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:07

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak. Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak. Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in 3 galibiyeti bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka öncesi az sayıda taraftarın stadyum çevresinde beklediği görüldü.

'Devler Ligi'nde sessiz final

Kaynak: AA

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