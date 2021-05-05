Devler Ligi'nde ilk finalist Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i İngiltere'de de 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i İngiltere'de de 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadı'nda Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti. İlk maçta 2-1'lik skorun avantajıyla mücadeleye başlayan City, 11. dakikada Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 63. dakikada Mahrez bir kez daha ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi. 69. dakikada Fransız ekibi Di Maria'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlerleyen dakikalarda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Devler Ligi'nde final 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı