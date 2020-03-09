Devler Ligi'nde heyecan devam edecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak. Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle: Yarın Valencia (1) - Atalanta (4) Leipzig (1) - Tottenham (0) 11 Mart Çarşamba Liverpool (0) - Atletico Madrid (1) Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2) 17 Mart Salı Juventus (0) - Olympique Lyon (1) Manchester City (2) - Real Madrid (1) 18 Mart Çarşamba Bayern Münih (3) - Chelsea (0) Barcelona (1) - Napoli (1) (İHA) Kaynak: İHA