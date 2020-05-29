Format değişikliği gündeme gelen Şampiyonlar Ligi'de final, Türkiye yerine Almanya'da oynanabilir UEFA'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi için Dörtlü Final sistemini hayata geçireceği ve finalleri Türkiye yerine Almanya'da oynatacağı ileri sürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. UEFA'nın format değişikliği planladığı ve finalin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınabileceği iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Dörtlü Final şeklinde oynatacak ve 4'lü finaller için ev sahipliğinin İstanbul yerine Almanya'ya verecek.

Haberde ayrıca, henüz kesin bir karar alınmazken uzun süredir Dörtlü Final konusunda çalışıldığına değinildi. 7-8 Ağustos'ta son 16 turunda kaldığı yerden başlayacak olan organizasyonda 13-14 Ağustos tarihlerinde de çeyrek final maçlarının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.