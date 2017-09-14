Devler Dört Hazırlık Maçı Yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, yeni sezon öncesi dört hazırlık maçı yaptı. Siyah-Kırmızılı ekipte Koç Josep Maria Berrocal, takımın maç performansını görmüş oldu.



Potanın Şimşekleri, yeni sezon öncesi takımın birbirini tanıması adına önemli mücadelelere çıktı. Karşılaşmaların üçünü kaybeden Eskişehir temsilcisi, 1 de galibiyet aldı. Devler, ilk maçında Muratbey Uşak'a 85-73 mağlup olurken, Josh Duncan 16 sayı ile takımın en skorer ismiydi. Maçta 7 de ribaund alan Amerikalı, takım mağlup olmasına rağmen mücadelesiyle alkış topladı, Yunusemre Sonsırma da sahanın iyilerindendi.



Ayres maça damgasını vurdu



Siyah Kırmızılı ekip, ikinci maçında bir başka Süper Lig ekibi Banvit ile karşılaştı. Balıkesir'de oynanan maça yeni transfer Jeffy Ayres damgasını vurdu. 18 sayı atan Amerikalı, maçın en skorer ismi oldu. 6 ribaund alıp, 1 de asist yapan Ayres, galibiyette büyük paya sahip oldu. Maçı 78-68 kazanan Eskişehir Basket'te Duncan 16, E.J. Rowland ise 15 sayı attı. Marshall 12 sayıyla skora önemli katkı verdi. Siyah-Kırmızılı ekip üçüncü hazırlık maçında Antalya'da Süper Lig ekiplerinden Darüşşafaka ile karşılaşırken mücadeleyi Darüşşafaka 78-60 kazandı. Karşılaşmada E.J. Rowland 15 sayı kaydederken, Jeffy Ayres 11 sayıyla katkı sağladı. İlk kez Eskişehir Basket forması giyen Baron 11 sayı, 4 ribaund, 3 asistle oynadı. Duncan, Marshall ve Buğrahan ise mücadelede süre almadı.



Zenit farklı geçti



Eskişehir Basket dördüncü hazırlık maçında Rusya Basketbol Süper Ligi takımlarından Zenit Saint Petersburg ile Antalya Gloria Sports Arena'da karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili olan taraf Rus ekibi Zenit karşılaşmayı 97-61 kazandı. Ayres 26 sayı atarak maçın en skorer ismi oldu. Berkay 7 sayı atarken, Yunusemre Sonsırma 8 sayı attı. Baron 9 sayı ile katkı verdi. - ESKİŞEHİR