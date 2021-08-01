Devir işlemleri de URBAS üzerinden yapılacak

Vatandaşlara daha kolay hizmet amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha tamamladı.

Vatandaşlara daha kolay hizmet amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha tamamladı. Bu kapsamda oluşturulan URBAS (Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemini) ile 8 Ağustos Pazar gününden itibaren devir işlemleri de yapılabilecek.

08 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari plaka sahiplerinin birçok işlemi online olarak yapabileceği Ukome Ruhsat Başvuru Sistemi'ni (URBAS) hizmete almıştı. URBAS ile birlikte ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na gitmeden online yapabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, URBAS'a yeni bir işlem için çalışmalarını tamamladı. Bu çalışma ile 08 Ağustos Pazar günü itibariyle ticari araç devir işlemleri de URBAS üzerinden yapılacak.

E-DEVLET İLE YA DA ÜYE OLARAK

Ticari plaka işlemleri, Araç bilgileri, Bandrol işlemleri, Güzergah Belgesi, Çekme Belgesi, Geçici izin Belgesi, tüm ödeme işlemleri ve 08 Ağustos Pazar günü itibariyle ticari araç devir işlemlerinin de yapılacağı URBAS'a e-devlet şifresiyle üyelik oluşturuluyor. Sistem üzerinden yapılan başvuruların ardından yapılacak incelemeler neticesinde uygun görülen başvurulara daha hızlı dönüşler yapılabiliyor.

Kaynak: Habermetre