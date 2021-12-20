ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - - Çankaya Evlerinde ücretsiz dikiş kurslarına ilgi arttı

ANKARA - Ev bütçesini dengelemeye çalışan Çankayalıların, Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak verilen temel dikiş eğitiminin de yer aldığı kurslara olan ilgisi arttı.

Yeni dönemine ekim ayında başlayan Çankaya Evlerinde yüzden fazla branşta kurs veriliyor. Bu kapsamda, Çankayalıların söz konusu merkezlerde en çok tercih etti ders ise dikiş kursları oldu. Ev bütçesine katkı sağlamak isteyen Çankayalılar, temel terzilik eğitiminin de yer aldığı dikiş kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıllara oranla dikiş kurslarına talep yüzde yüz oranında artarken, sınıfların mevcudu ikiye katlandı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, her zaman Çankayalıların ve başkentlilerin yararına olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın meslek öğrendikleri, yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları tüm Çankayalılara açık. Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarına yetirmeye çalıştıkları bütçelerine katkı olsun diye kurslarımızda öğrendiklerini ya kendi ihtiyaçları için uyguluyor ya da el emeği ürünlerini gelire dönüştürüyor. Biz her zaman halkımızın yanındayız. Zorlukları atlatma sürecinde de maddi manevi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.