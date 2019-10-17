Devir değişti, 1950'lerde Şerife 2010'lu yıllarda Esila geldi

17.10.2019 11:10

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son 96 yılda Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimlerini açıkladı. Genel Müdürlüğün verilerine göre, hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte çocuklara verilen isimlerde de büyük değişim yaşanıyor. 1950'li yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin başında Şerife yer alırken, 2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin ilk sıralarında Esila geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; çocuklara konulan isimler 1920'li yıllarla 2010'lu yıllar arasında büyük değişim gösteriyor. 1980'li yıllarda Türkiye'de doğan kız çocuklarına verilen isimler 'Hülya, Dilek, Filiz, Yasemin ve Songül' olurken, 2010'lu yıllarda bu isimlerin yerini 'Ecrin, Eylül, Yağmur, Buğlem' aldı. 1950'li yıllarda kız çocuklarında en çok kullanılan isimlerin başında 'Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Sevim, Şerife' gelirken 2010'lu yıllarda 'Esila, Hira, Ela, Zümra, Erva' isimleri revaçta.

Yaklaşık 70 sene evvel erkek çocuklarına konulan isimlerin başında 'Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin' gelirken, 2010'lu yıllarda doğan erkek çocukları arasında ilk sıralarda 'Yiğit, Ömer Asaf, Poyraz, Enes' geldi. 2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan ilk 50 isim şöyle sıralandı: "Zeynep, Elif, Hiranur, Defne, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Asya, Nehir, Eylül, Meryem, Nisanur, Esila, Rabia, Belinay, Hira, Ela, Erva, Esma, Mira, Beren, Sümeyye, Ayşe, Merve, Ada, Fatma, Asya, Defne, Melek, Esmanur, Hatice, Nisa, Elanur, Eslem, Buğlem, Eda, Cemre, Duru, Büşra, Betül, Yaren, Emine, Cemre, Damla, Beyza, Asmin, Zümra, Sare, İrem ve İkra"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre aynı dönemde erkek çocuklarına konulan isimler ise şöyle: "Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet, Eymen, Muhammed, Miraç, Mehmet, Emir, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ali, Çınar, Enes, Muhammed Ali, Hamza, Yunus Emre, Emirhan, İbrahim, Hüseyin, Ömer Faruk, Umut, Furkan, Mert, Rüzgar, Hasan, Muhammed Emin, Yiğit, Burak, Abdullah, Arda, İsmail, Yasin, Eren, Poyraz, Baran, Talha, Alperen, Bilal, Emre, Muhammed Emir, Ömer Asaf, Deniz, Efe, Ramazan, Metehan, Toprak ve Eren."

(SD-SO-Y)

Kaynak: İHA