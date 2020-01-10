#DEVHİZMET: Cem Yılmaz ile İbrahim Selim'in Serenay Sarıkaya İtiraflı Programının Videosu
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#DEVHİZMET: Cem Yılmaz ile İbrahim Selim'in Serenay Sarıkaya İtiraflı Programının Videosu

DEV HİZMET! Siz Youtube'da harcanmayın diye Youtube hesabını sizin ayağınıza getirdik.

10.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:19
#DEVHİZMET: Cem Yılmaz ile İbrahim Selim'in Serenay Sarıkaya İtiraflı Programının Videosu

DEV HİZMET!


Siz 'da harcanmayın diye Youtube hesabını sizin ayağınıza getirdik. ile 'in videosu epey güzel vakit geçirmenizi sağlayacak.


Stalk muhabbeti ise 'ya kadar uzanıyor.


Cem Yılmaz, "Kimseyi stalk'luyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela."


Kaynak: TheGeyik

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