DeVere/Green: Birleşik Krallık Brexit sonrasında kripto para düzenlemelerine odaklanmalı

– Dubai merkezli finansal danışmanlık şirketi DeVere Group CEO'su Nigel Green, kripto para birimleri düzenlemelerine yönelik olumlu çalışmaların, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası dönemde merkezi bir yer edinmesi gerektiğini söyledi.

Green, Verdict'e verdiği röportajda anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin durgunluğa girebileceği uyarısını yaptı. Büyüyen kripto para birimleri piyasasının, bazı büyük ekonomilere "elle tutulur ekonomik faydalar sağladığını" belirtirken, "Brexit sonrası Birleşik Krallık daha da ileriye gitme şansına sahip olacak, bu durum Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler sektörünü yeniden yapılandırabilir" dedi.

Green ayrıca, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının, Londra'nın finansal merkez konumunu korumasına ve ülkenin bürokrasiden arındırılmasıyla yasa yapıcıların ılımlı kripto para birimleri düzenlemeleri oluşturmalarına destek olabileceğini söyledi. Green, şunları söyledi:

"Dijital ve küresel olarak geliştirilen kripto para birimleri sorgusuz bir şekilde geleceğin parasıdır. Bu sav, gelişmekte olan söz konusu sektöre yönelik artan perakende ve kurumsal yatırımla destekleniyor.

"Bazı yargılar mevcut duruma odaklanmış olsa da, Birleşik Krallık oyunda ileride olmak istiyorsa geleceğe yönelik hedefler koymalı."

Kaynak: DHA

- İstanbul