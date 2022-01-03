AYDIN (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 35'incisi düzenlenen geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde develer kıran kırana güreşti. Güreş sırasında yere düşen bir deve sahibi ise develerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Devecilik ve Deve Güreşleri Derneği iş birliğiyle organize edilen Deve Güreşi Festivali'nin 35'incisi İstiklal Mahallesi Güreş Arenası'nda yapıldı. Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 230 pehlivan deve katıldı. Güreşi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, ilçe belediye başkanları ile birlikte binlerce güreş sever izleme imkanı buldu. Giriş fiyatlarının 20 lira olduğu güreşten elde edilecek gelirin ise Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden İncirliova Belediyespor Kulübü'ne aktarılacağı belirtildi. Güreşlerde dereceye giren develere kupalarını Çerçioğlu, Baştürk ve Kaya ile protokol üyeleri takdim etti. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Festival 35 yıldır geleneksel olarak yapılıyor ama yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. İncirliova Deve güreşinin başkentidir. Bizde bu kültürü devam ettiriyoruz. İnşallah bu kültürün yaşaması için uğraş vereceğim" dedi.

DEVENİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Güreşe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Develer dakikalarca güreşirken, festival renkli görüntülere sahne oldu.

Güreş sırasında yere düşen bir deve sahibi ise develerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kıyasıya güreşen develeri ayırmaya çalışan urgancılar ise zor anlar yaşadı.