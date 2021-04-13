Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar: "Emekler, masraflar boşa gitti"
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Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar: "Emekler, masraflar boşa gitti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar: 'Emekler, masraflar boşa gitti'

BAL takımlarından Develispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin ertelenmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

BAL takımlarından Develispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin ertelenmesi yönündeki kararına tepki gösterdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor'da TFF tarafından liglerin ertelenmesinin ardından takıma izin verdi. Erteleme kararını doğru bulmadığını ifade eden Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar, "Bölgesel Amatör Lig ile ilgili alınan bu karar bizim için sürpriz oldu. Böyle bir kararı alacaklarını doğrusu hiç düşünmemiştik. Güzel bir çalışma ortamı yakalamıştık, arkadaşlık birlikte hareket etme birlikte oynama alışkanlığını özel maçlarda geliştirmeye çalıştık. Antrenmanları, maçlar oynanacak diye planladık iyi durumda olduğumuz bir dönemde erteleme kararı bizim için sürpriz oldu. Erteleme kararını doğru bulmuyorum. O kadar emekler masraflar boşa gitti" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar: 'Emekler, masraflar boşa gitti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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