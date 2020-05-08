Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi: "Amatör kulüplere de test yapılmalı"

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, futbol müsabakaları başlamadan önce tüm kulüplerin Covid-19 testine tabi tutulmasını istedi.

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, futbol müsabakaları başlamadan önce tüm kulüplerin Covid-19 testine tabi tutulmasını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Haziran ayı içerisinde ligleri başlatacağı yönündeki duyurusu sonrasında profesyonel takımlar gibi amatör futbol kulüplerinde de hareketlilik başladı. Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor da, son 4 haftası oynanacak lig için antrenman program yapıyor. Son 4 haftaya lider giren Develispor, minimum puan kaybı ile sezonu tamamlamak ve şampiyon olmak istiyor. Ancak lig öncesi sağlık hususunda son derece titizlik gösterilmesini istiyor. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, "Ligin ne zaman başlayacağı belirlendi. Artık tüm takımlarda ummalı bir çalışma olacak. Ancak bu çalışmalar için steril ve sağlıklı bir ortam sağlanmalı. Profesyonel takımlara uygulanan tedbirler amatör kulüpler için de yapılmalı. Tüm kulüp yöneticileri, kulüp personeli, teknik heyet ve futbolcular Covid-19 testinden geçirilmeli. Daha sonrada ne gibi tedbirler alınarak bu ortam hazır hale getirilirse daha sağlıklı bir şekilde futbol oynamaya müsait olur hesabı yapılmalı. Sadece profesyonel liglerde bu yapılacak, amatör takımlarda yapılmayacaksa bizim için oldukça problem teşkil eder. Sadece futbol kulüp yöneticisi, kulüp çalışanı, teknik heyet ve futbolcudan ibaret değil, hakemi, gözlemci, saha komiseri, gazetecisi, seyircisi bunların tamamını bir arada buluşturacak sağlıklı ortam oluşturulması elzemdir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA