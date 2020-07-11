Develispor kararı bekliyor Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, Türkiye Futbol Fedeasyonu'ndan (TFF) gelecek olan kararı bekliyor.

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, Türkiye Futbol Fedeasyonu'ndan (TFF) gelecek olan kararı bekliyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen karşılaşmaların ardından en yakın takipçisi Esen Makina Belsinspor'un 3 puan önünde yer alan Develispor, bir an önce çıkacak kararı bekliyor. Develispor, açıklanacak olan kararın ardından 2020-2021 sezonu için çalışmalara başlayacak. Develispor'un bir üst lige alınması üzerine ise ilk kez Kayseri'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA