Develispor haftayı galibiyetle kapattı

KAYSERİ (İHA) - Develispor, grup lideri Talasgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Develispor'da moraller yerinde. Ligin 11. haftasında sahasında oynadığı maçta lider Talasgücü Belediyespor'u mağlup eden kırmızı siyahlılar rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı. Develispor geride kalan 11. hafta sonunda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 18 puanla 4. sırada yer alıyor. Talasgücü Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin morali ile ligin 12. haftasında Pazar günü Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Emar Grup maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor