Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü
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Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü

06.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:38
Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup lideri Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Gezlevispor'u-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup lideri Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Gezlevispor'u-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi'nin 8. Hafta maçında kendi sahasında Gezlevispor'u konuk eden Develi Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Develi Şehit murat Kocatürk Spor salon'unda oynanan maçta Kayseri ekibi setleri 25-19, 25-6 ve 25-12'lik skorlar ile kazandı. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan Develi Belediyspor böylece puanını 15'e yükseltti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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