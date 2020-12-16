Develispor'da Hastoprakçılar dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Develispor'da Hastoprakçılar dönemi

16.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:09
Develispor'da Hastoprakçılar dönemi

Kayseri Develispor, Antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.

Kayseri Develispor, Antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kayseri Develispor antrenör arayışını tamamladı. Develispor tecrübeli antrenör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı. Bugün gerçekleştirilen imza töreni ile sezon sonuna kadar Develispor başarısı için tek dökecek olan antenör Yavuz Hastoprakçılar, "Develispor camiasına en iyi hizmeti verebilmek için hep beraber çalışacağız. Birlik içerisinde inşallah başarıya ulaşacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü
Develispor, Gezlevi'yi yendi, liderliğini sürdürdü
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Develispor'da Hastoprakçılar dönemi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:11:47. #1.14#
title