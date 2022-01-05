Develispor 3 takviye yapacak

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Develispor, ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Santrafor, forvet arkası ve sağ açık transferi yapacak olan Develispor'da belirlenen futbolcular ile görüşmeler devam ediyor.

Develispor Teknik Direktörü Yavuz Hastoprakçılar'ın takviye isteği üzerine Develispor yönetiminin harekete geçti. Belirlenen bölgelere nokta transfer yapılacak. Hastoprakçılar'ın verdiği rapor doğrultusunda santrafor, forvet arkası ve sağ açık olmak üzere üç oyuncu transferi yapılacak. BAL Ligi 3.Bölge 3.Grup'ta ilk yarıyı 15 puan ile 4. sırada tamamlayan Develispor futbol takımı, bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da günde çift antrenman yaparak ligin ikinci yarısına hazırlanıyor.

Develispor Teknik Direktörü Hastoprakçılar, "İkinci yarıda daha iyi sonuçlar alarak çıkış yakalamak ve ilk iki sıraya kendimizi atmak istiyoruz. Bu nedenle de sıkı bir çalışma içerisindeyiz" diyerek iddialı olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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