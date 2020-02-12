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Develili sporcu Kickboks Türkiye Şampiyonasında 3. Oldu

Okul Sporları Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda Develili sporcu Ali Ramazan Şimşek Türkiye 3.'sü oldu.

12.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:44
Develili sporcu Kickboks Türkiye Şampiyonasında 3. Oldu

Okul Sporları Kickboks Şampiyonası'nda Develili sporcu Ali Türkiye 3.'sü oldu.


Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi Develi Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Adanolu Lisesi öğrencilerinden Ali Ramazan Şimşek temsil etti. Develi Gençlik ve İlçe Müdürlüğü sporcusu da olan Ali Ramazan Şimşek, Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak kürsüye çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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