Develili Gürcan Bakan Yardımcısı oldu

İSTANBUL (İHA) - Ak Parti İstanbul İl Başkan yardımcılığı görevini yürüten Develili Mahmut Gürcan Maliye ve Hazine Bakan yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Develili Mahmut Gürcan 1966 doğumlu ve 2001 yılından bu yana AK Parti'nin değişik kademelerinde görev aldı. Gürcan 3 çocuk babasıdır. - KAYSERİ

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