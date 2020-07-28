Develi Ziraat Odasından Kayseri Şeker'e teşekkür Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, "Kayseri Şeker'in Kurban Bayramı ve Sulama Avansını birlikte vererek koronavirus salgını nedeniyle sıkıntı çeken çiftçimizi ve dolayısı ile esnafımıza can suyu desteği vermiş olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, "Kayseri Şeker'in Kurban Bayramı ve Sulama Avansını birlikte vererek koronavirus salgını nedeniyle sıkıntı çeken çiftçimizi ve dolayısı ile esnafımıza can suyu desteği vermiş olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Murat; "Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Develi çiftçisine 28 Temmuz günü Sulama Avansı ve Kurban Bayram avansını birlikte ödeyerek çiftçinin ve Develi esnafının yüzünü güldürmüştür" diye konuştu.

Kayseri Şekerin pancar çiftçisine Kurban Bayramı avansı olarak ton başına 5 TL, Sulama Avansı olarak ton başına 18 TL olmak üzere toplamda ton başına 23 TL avans ödemesi yapılıyor.

Murat, "Kayseri Şeker'in başına geçtiği günden beri pancar çiftçisinin yüzünü güldürmeye devam eden Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a Develi çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Tokat, Amasya ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, ramazan bayramı avansı, Kurban Bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor. Bu vesile ile tüm çiftçilerimizin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA