Develi Yolcu Taşıma Kooperatifi'nden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Develi'nin 51 tane dış mahallesini 31 ulaşım aracı ile ilçeye bağlayarak ulaşım hizmeti veren Develi S.S. Esinti Karayolları Yolcu Taşıma Kooparatifi, pandemi sürecinde verdiği desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Develi'nin 51 tane dış mahallesini 31 ulaşım aracı ile ilçeye bağlayarak ulaşım hizmeti veren Develi S.S. Esinti Karayolları Yolcu Taşıma Kooparatifi, pandemi sürecinde verdiği desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Develi S.S. Esinti Karayolu Yolcu Taşıma Kooparatif Başkanı Mustafa Güllü "Virüsten etkilendik, yolcu sayımız düştüğünden dolayı seferleri kıstık. Mahallelerimiz çok etkilendi, karantinaya alınan köylerimiz ile hiç çalışamadık bu pandemi sürecinde çok sıkıntılar çektik" dedi.

Güllü, "Develimizin 51 tane dış mahallesi var. Bu 51 mahalleye 31 tane ulaşım aracımız var. Köyleri ilçeye taşıma gayretini gösteriyoruz. Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç bize destek verdi, 2 ay ücretleri yatırdı bizde üyelerimize dağıttık 1 ay daha yatıracak. İnşallah desteklerinin devamını bekliyor kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı