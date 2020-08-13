Develi'ye tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye yapılması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye yapılması planlanan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 milyon metrekare üzerine kurulması planlanan sanayi bölgesi, 2 binin üzerinde kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayacak.

Oruç, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, inceledikleri alanın yapılacak organize sanayi bölgesi için uygun olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılığın ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Cabbar ise kurulacak organize sanayi bölgesinin Develi'deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katma değer kazandıracağını ve kaliteyi daha da artıracağını kaydetti.

Kaynak: AA