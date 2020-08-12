Develi'ye tarım ve hayvancılık tesisi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye yapılması planlanan tarım ve hayvancılık tesisi alanında incelemelerde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye yapılması planlanan tarım ve hayvancılık tesisi alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 108 hektarlık alan, hazineye aktarıldıktan sonra tarım ve hayvancılık yapılabilmesi için parsel olarak vatandaşlara dağıtılacak.

Alana yapılacak tesisin Develi'deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki kaliteyi artıracağını belirten Cabbar "Develi'nin kalkınması yönündeki taleplerimizi hayata geçirmek için Ankara'da bizlere ön ayak olan kıymetli Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya çok teşekkür ediyorum. Develi'de tarım ve hayvancılığın verimini daha da artıracak olan tesisin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA