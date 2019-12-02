Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

02.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:36

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.



Kayseri'nin Develi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışı sonrasında sürücüler zorluk yaşarken, bir çok vatandaş kar yağışını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi ve Salı günü havanın parçalı bulutlu, Çarşamba günü ise kar yağışının beklendiğinin tahmin edildiği öğrenildi. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA