Develi ve Sarız'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları Kayseri'nin Develi ve Sarız ilçelerinde hafta sonu açık kalacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.

Kayseri'nin Develi ve Sarız ilçelerinde hafta sonu açık kalacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle açık bulunacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı. Buna göre Develi'de cumartesi günü MEPA Petrol, Özdemir İnşaat Tarım Ürünleri Petrol, Sarız ilçesinde ise Murat Arık Petrol ve ASPET LPG Akaryakıt istasyonları açık olacak. Pazar günü ise Develi ilçesinde Bulutlar Petrol ile MEPA Petrol, Sarız ilçesinde Kılıçkaya Akaryakıt ile Yuspet Petrol nöbetçi istasyonlar olarak açık bulunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA