Develi Kaymakamı Murat Duru emniyet ve jandarma personelinin bayranını kutladı Develi Kaymakamı Murat Duru, 24 saat durmaksızın çalışan emniyet ve jandarma mensubu personellerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, 24 saat durmaksızın çalışan emniyet ve jandarma mensubu personellerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevde olan personellerin bayramını telsiz üzerinden kutlayan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Gece gündüz Develinin güzel insanları hemşehirlilerim için fedakarca görevlerini yerine getiren emniyet ve jandarma personelimize çok teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ Kaynak: İHA