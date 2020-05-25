Develi Kaymakamı Murat Duru emniyet ve jandarma personelinin bayranını kutladı
Develi Kaymakamı Murat Duru, 24 saat durmaksızın çalışan emniyet ve jandarma mensubu personellerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.
25.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:50
Develi Kaymakamı Murat Duru, 24 saat durmaksızın çalışan emniyet ve jandarma mensubu personellerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.
Görevde olan personellerin bayramını telsiz üzerinden kutlayan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Gece gündüz Develinin güzel insanları hemşehirlilerim için fedakarca görevlerini yerine getiren emniyet ve jandarma personelimize çok teşekkür ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA