Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü
Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son hava durumu verilerin değerlendirilmesi sonucu 12.04.2021 tarihli Pazartesi günü ilçemiz genelinde yüz yüze eğitim veren bütün okullarımızda bir gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ancak bir günlük tatil gününde uzaktan eğitime yapılacaktır. Öğrenci ve velilerimize duyurulur" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Ece Erken Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Arda Turan Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 21:18:52. #1.16#
title