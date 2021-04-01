Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti
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Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti

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Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan ve ağaç işlerinde çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan ve ağaç işlerinde çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri, Develi ilçesinde bulunan ağaç işlerinde eğitimlerini sürdürürken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak, Ahmet Evler ve Ahmet Ilgın ustalarla sohbet ederek, mesleki tecrübe ve iş güvenliği konusunda bilgiler aldı. - KAYSERİ

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak Mobilya ve iç Mekan Tasarımı öğrencilerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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