Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı çalışmaları devam ediyor

Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

8 ay önce Develili gençlere sporu aşılamak ve ilçedeki potansiyeli kullanarak Develi'den başarılı sporcular çıkarılması için kurulan Develi Erciyesspor Kulübü, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

8 ay önce Develili gençlere sporu aşılamak ve ilçedeki potansiyeli kullanarak Develi'den başarılı sporcular çıkarılması için kurulan Develi Erciyesspor Kulübü, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Altyapı için çalışmalarını sürdüren Develi Erciyesspor'da, 8 ay içerisinde 170'e yakın genç kulüp alt yapısına yazıldı. Haftanın belirli günleri antrenman için toplanan genç sporculara her yaş grubu için farklı antrenörler ve farklı çalışmalar verildi.

Yapılan antrenmanları yerinde inceleyen Develi Erciyesspor Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp, "Kulübümüz yaklaşık 8 aylık bir kulüp, tabi her kulüpte olduğu gibi bizlerde büyük emekler vererek kurduk. Kulübü kurmamızın ilk amaçlarından biri çocuklarımıza ve genlerimize sahip çıkmak, Develi'de de bu anlamda gerçekten büyük potansiyel olduğunu biliyorduk, buda bizi yanıltmadı. Şuan itibari ile 170'e yakın 7 ve 14 yaş gurubu sporcumuz var inşallah bu potansiyeli kullanacağız Develi'mize fayda sağlayacak sporcular yetiştireceğiz. Hedefimiz tabi ki her zaman söylediğimiz gibi Develi'den profesyonel sporcular çıkarmak. Biz istiyoruz ki süper ligde ter döken Develili sporcular olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gülben Ergen Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Mete Gazoz Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı çalışmaları devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:26:26. #1.15#

title