Başkan Büyükkılıç'tan altyapı tavsiyeleri
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Başkan Büyükkılıç'tan altyapı tavsiyeleri

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Başkan Büyükkılıç'tan altyapı tavsiyeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kurulan Develi Erciyesspor Kulübü başkan ve futbolcularını makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kurulan Develi Erciyesspor Kulübü başkan ve futbolcularını makamında kabul etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, kulüp üyelerine tavsiyelerde bulunarak, "Sporun altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmezsek kaynaklarımız yurt dışına gider" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Develi Erciyesspor Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp, kulüp üyeleri ve futbolcular katıldı. Yeni kurulan Develi Erciyesspor Kulübü yönetici ve futbolcularının kendilerini tanıttığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spordaki kalitenin yanında iş ahlakının da önemli olduğunu vurgulayarak tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç konuşmasında şunlara yer verdi;

"Sporun altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmezsek kaynaklarımız yurt dışına gider. Sadece spordaki kalitenin yanına iş ahlakı kalitesini de eklemezsek saman alevi gibi o gençlerimiz parlar, sonra geçer gider. İki kanatlı kuş misali, hem keyfiyetini geliştireceğiz hem de onların sayısının artmasını sağlayacağız ve yerel kaynaklarımızı çarçur etmeyeceğiz."

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a kulüp hakkında bilgiler veren Develi Erciyesspor Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp ise, "Hem eğitim hem a takımı hem de futbolun yanında birkaç spor dalında da hizmet etmeye çalışacağız Develi'ye. Kulübümüzü faaliyete geçireli çok az zaman oldu, yaklaşık 3 ay gibi bir zaman aldı ama bu sürede çok yol kat ettik. Kayıtlı öğrenci sayımız 9'du 80'i aştı" dedi. Ziyaretin sonunda Büyükkılıç'a üzerinde 'Memduh Büyükkılıç' yazılı kulüp forması hediye edildi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan altyapı tavsiyeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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