Develi Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı
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Develi Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı

Develi Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'den Erciyes Tekir Gölet'ine kadar aydınlatılması planlanan ve ilk etabı Develi çıkışından Aksu Mevkine kadar olan birinci etabının tamamlandığı aydınlatma çalışmasının ikinci ve son etap çalışmaları da başladı.

Develi'den Erciyes Tekir Gölet'ine kadar aydınlatılması planlanan ve ilk etabı Develi çıkışından Aksu Mevkine kadar olan birinci etabının tamamlandığı aydınlatma çalışmasının ikinci ve son etap çalışmaları da başladı.

Erciyes Gölet'inden Aksu Mevkiine kadar olan ikinci ve son etap çalışmalarında ekipler dikilecek aydınlatma direkleri için zemin çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde aydınlatma çalışmasının tamamlanacağını belirten Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur "Develimiz için büyük önem arz eden bu hizmetin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere kurum müdürlerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı
Develi Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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