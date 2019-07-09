Develi'deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine giden İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik mücadelesi sonrasında tarladaki alevler söndürüldü.

Tarladaki ekinlerin yarısının yandığı belirlenirken, yetkililer yangınla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA