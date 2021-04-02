Develi'deki cinayette 7 tutuklama
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Develi'deki cinayette 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Develi'deki cinayette 7 tutuklama

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinayet kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinayet kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmada cesedin kimliğinin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cinayete karıştığı belirlenen 7 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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