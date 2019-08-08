Develi'deki Çanakkale Parkı'na ziyaretçi akını

08.08.2019 11:47

Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan ve 14 Mart tarihinde açılışı yapılan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na ziyaretçi akını yaşanıyor.

İzmit Belediyesi ile Develi Belediyesi tarafından ortak yapılan ve 14 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı'na gece ve gündüz ziyaretçi akını yaşanıyor. Yukarı Develi mahallesinde bulunan Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı, özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle gurbetçi vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Çanakkale'de bulunan Şehitler Anıtı, anıt heykeller, rölyefler, şehitlerin isimleri ile Şehitlik Anıtı'nın bulunduğu park büyük ilgi görüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA