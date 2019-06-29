Develi'de Yaz Spor Okulları Muhteşem Gösterilerle Açıldı

Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yaz okulları açılış programını Develi'de muhteşem bir programla yaptı.

Açılış programına Develi Kaymakamı Murat Duru,Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Spor Müdürü Murat Eskici,İlçe Spor Müdürü Adem Demir ve çok sayıda vatandaş ve 10 branşda 500 öğrenci katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İl Spor Müdürü Murat Eskici bir konuşma yaptı. Programda sporcuların muhteşem gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Develi'nin sporda 1 adım değil 10 adım önde olduğunu söyleyen Develi Kaymakamı Murat Duru, "Gerçekten Develimiz Sporu seviyor spora destek veriyor ve herkese spor yaptırıyor. İnanın ki Develimiz Sporda 1 adım değil 10 adım önde olmanın gururunu yaşıyor. Ben gençlerimizin çok iyi yetişmesini istiyorum bu yüzden siz velilerinden gençlerimize destek vermelerini istiyorum, bende bir veli olarak kendi çocuklarımın da spora başlamasını destekliyorum. Siz değerli velilerimize de sesleniyorum çocuklarınızla birlikte sizlerinde spor yapmasını tavsiye ediyorum, bunu sağlıklı yaşam için gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaymakam Duru bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Biz Develi Belediyesi olarak gençlerimize destek vermeyi bir görev biliyoruz, bu yaz olduğu gibi bundan sonraki yaz aylarında da destek vermeye devam edeceğiz, yaz spor okulları açılışında bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi

Sporun Develi'de sevildiğini ve kaynaşma aracı olduğunu söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri'de sporla ilgili tüm aktiviteleri tebrik ediyorum, develi ilçesine tebrik ediyorum, Develi deki genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum, velilerimizi tebrik ediyorum. Burada çok güzel velileri de ağırladık, güzel çalışmalar oluyor. Spor Develi'de seviliyor, sayılıyor, kaynaşılıyor. Kardeşlik var, birlik var, beraberlik var. Bu ilçemizde gençliğimizin onurlu yetişmesi için büyük bir mücadele sarf ediyoruz. Ama bu mücadeleye en büyük desteği, en büyük katkıyı velilerimiz veriyor. Velilerimizin yanında ilçesinde sporun gelişmesi için canla başla çalışan değerli Belediye Başkanımız, Kaymakamımız çok büyük katkıları var ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen değerli makam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerin gözlerindeki heyecanı görüyorum, inanıyorum ki bugün burada ki açılış, buradaki heyecan bu genç kardeşlerin yıllar sonra hatırlayacağı, yıllar sonra buraya geleceği bir organizasyon oldu. Hafızalarda yer kazanacak ve gençlerimiz sporu sevdi diye düşünüyorum. Yılın büyük bölümü eğitimi bitirdikten sonra tatilde boş zamanlarımızı sporla geçirerek, spor yaparak bizleri büyük bir hedefe ulaştırmamızı sağlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Program sonunda Develi Kaymakamı Murat Duru,Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici "Hayalimle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum" projesinin protokolünü imzaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA