Develi'de voleybol kurslarına ilgi büyük
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Develi'de voleybol kurslarına ilgi büyük

18.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:32
Develi'de voleybol kurslarına ilgi büyük

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan voleybol kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan voleybol kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan kurslar haftada 5 gün yapılıyor. Pandemi döneminde salonlar açıldığından itibaren çalışmaya başladıklarını belirten İl Müdürlüğü Voleybol antrenörlerinden Sami Soysal, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun zamandır devam eden kurslarımız sayesinde yetenekli sporcularımızı kulüplerin alt yapılarına yerleştirerek güzel bir gelecek için sporcularımıza adım attırmış olduk" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçelerdeki spor faaliyetlerini artırmak için gayret ettiklerini belirterek, gençleri gelecekleri açısından sporun büyük rolü oynadığını söyledi ve başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Develi'de voleybol kurslarına ilgi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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