Develi'de trafik kazası: 5 yaralı
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Develi'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Develi'de trafik kazası: 5 yaralı
27.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:05

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi Kayseri Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 38 ACC 909 plakalı otomobil ile 50 UR 272 çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk olarak Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçların büyük hasar gördüğü kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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