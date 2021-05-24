Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Havadan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen kamyonet ile 38 FZ 527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, şoförü de yaralandı. Yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tevabi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı